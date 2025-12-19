Garlasco parla Giuseppe Sempio | La corruzione? Vi svelo il significato dei miei appunti

Giuseppe Sempio ha la sua occasione per chiarire alcuni dettagli delle indagini che lo riguardano sulla presunta corruzione al procuratore Mario Venditti, che nel 2017 archiviò il figlio Andrea Sempio, oggi nuovamente indagato per l'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco. Lo fa con un’intervista rilasciata a Martina Maltagliati per Quarto Grado. “ Con Venditti? Non c’entro nulla, non ho niente a che vedere. Non lo conosco neanche ”, le parole di Giuseppe Sempio. Per due volte la sua posizione venne archiviata in relazione all'omicidio di Garlasco. “ L’ho visto una sola volta, quando ci ha interrogati. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

