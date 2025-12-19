Garlasco non è un gioco | lite tra il legale di Marco Poggi e la Panicucci

Una discussione accesa durante Mattino Cinque vede il legale di Marco Poggi, Francesco Compagna, criticare duramente l’indagine contro Sempio, definendola un tentativo di distruggere un soggetto. La polemica si accende nel contesto di Garlasco, dove il caso si fa sempre più complesso e delicato, mettendo in evidenza tensioni e ricostruzioni contrastanti sulla vicenda.

"L'indagine contro Sempio serve a massacrare un soggetto": a dirlo, in diretta a Mattino Cinque, il legale di Marco Poggi, Francesco Compagna. Il caso è quello di Garlasco, ovvero l'omicidio della 26enne Chiara Poggi nella villetta di famiglia il 13 agosto 2007. Un delitto per il quale è stato condannato l'ex fidanzato Alberto Stasi, mentre nei mesi scorsi l'inchiesta è stata riaperta e al centro ci è finito Andrea Sempio, amico del fratello della vittima, Marco Poggi appunto. Le parole del legale, però, hanno fatto saltare dalla sedia la conduttrice del programma, Federica Panicucci, che subito ha chiesto: "In che senso massacrare?". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

