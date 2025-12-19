Garlasco Massimo Lovati non si tiene più | cos’è successo VIDEO

Nel cuore di Garlasco, il caso di Massimo Lovati continua a suscitare scalpore e riflessioni profonde. Un episodio che, a distanza di anni, rimane uno dei più intricati e dibattuti della cronaca giudiziaria italiana. La vicenda ha lasciato un segno indelebile, alimentando interrogativi e analisi sulla giustizia e la memoria collettiva.

© Tvzap.it - Garlasco, Massimo Lovati non si tiene più: cos'è successo (VIDEO) Il delitto di Garlasco resta, a distanza di anni, uno dei capitoli più complessi e discussi della cronaca giudiziaria italiana. L'uccisione di Chiara Poggi, avvenuta il 13 agosto 2007 nella villetta di famiglia in provincia di Pavia, ha inaugurato una stagione di processi, inchieste parallele e ricostruzioni mediatiche che hanno segnato profondamente l'opinione pubblica. Da allora, il nome di Garlasco è diventato sinonimo di un caso emblematico, in cui giustizia, comunicazione e dolore privato si intrecciano in modo costante.

