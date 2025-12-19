Garlasco lo sfogo di Sempio | Ci sono forze che ce la stanno mettendo tutta per abbattermi
Ad innervosire Sempio è la formazione di vere e proprie tifoserie che si sono formate nel pubblico sul diritto di Garlasco: "Anche se non verrà fuori un appiglio forte, bisognerà creare il mostro". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Lo sfogo di Gattuso dopo Moldavia-Italia, ce l’ha col pubblico: “Non lo accetto, è stata una vergogna”
Leggi anche: L’amarezza di Conte: «Noi ce la stiamo mettendo tutta, ci sarà chi deve giudicare e prendere delle decisioni»
Garlasco, Sempio: “Tenteranno di creare un mostro”, lo sfogo a Quarto Grado su Dna e foto fuori casa dei Poggi; L'avvocato di Marco Poggi ha chiesto che Alberto Stasi fosse allontanato dall'aula: Il giudice l'ha impedito; Garlasco, annullato il decreto di perquisizione e sequestro all’ex pm Mario Venditti; Garlasco in Tv, l’avvocato di Sempio: “14 punti di contatto con Chiara Poggi”. Poi la rivelazione di De Rensis.
Garlasco, lo sfogo di Sempio: “Ci sono forze che ce la stanno mettendo tutta per abbattermi” - Ad innervosire Sempio è la formazione di vere e proprie tifoserie che si sono formate nel pubblico sul diritto di Garlasco: "Anche se non verrà ... fanpage.it
Garlasco, Sempio: “Vogliono creare un mostro”, lo sfogo in Tv su Dna e foto - Le parole di Andrea Sempio a Quarto Grado nella puntata di venerdì 12 dicembre: dalla perizia sul Dna alle polemiche, ecco cosa ha detto. libero.it
Garlasco, il padre di Andrea Sempio: «Per noi non è Natale. Stiamo i piedi per la cattiveria, la rabbia. Mio figlio non c’entra niente» - «Noi sappiamo che la verità è la nostra, è solo la nostra. leggo.it
antonella clerici e la tv tra allegria e sfogo sul caso garlasco Oggi a “E’ sempre mezzogiorno” Antonella Clerici ha vissuto un momento davvero particolare con la presenza del fattore Alfio Bottaro. Vestito da arancia e con un limone in mano, Alfio ha fatto una - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.