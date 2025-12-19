A Garlasco, nuove analisi di DNA rivoluzionano il caso Chiara Poggi. Nessuna presenza di Alberto Stasi sulla scena del delitto rafforza i sospetti e apre nuovi scenari investigativi. Le ultime prove indicano che il DNA di Andrea Sempio potrebbe essere stato trovato sotto le unghie di Chiara, alimentando dubbi e interrogativi sulla verità dietro questa tragica vicenda.

© Ilgiornale.it - Garlasco, la svolta del Dna. "Non c'è traccia di Stasi"

Una certezza: nessuna traccia di Alberto Stasi sulla scena del delitto. Una probabilità: che sulle unghie di Chiara Poggi ci fosse il Dna di Andrea Sempio. È questo lo scenario che da ieri viene consegnato, a conclusione dell'incidente probatorio durato molti mesi, alla Procura di Pavia perché contribuisca a tirare le somme dell'indagine che vede Sempio indagato come autore dell'omicidio di Garlasco. Sono le conclusioni cui la perita Denise Albani era giunta con la relazione consegnata il 4 dicembre e che ieri è stata messa a confronto con le conclusioni dei consulenti di parte. La Albani ha confermato e spiegato quanto ha scritto nella relazione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

