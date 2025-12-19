Ora spunta anche "il documento sparito nel nulla" nella infinita letteratura sul delitto di Garlasco, che ogni giorno aumenta e si aggiorna anche a distanza di 18 anni da quella drammatica mattina del 13 agosto 2007 in cui fu uccisa Chiara Poggi. Quel documento, inedito e datato 2014 (un anno prima della condanna in via definitiva di Alberto Stasi, il fidanzato di Chiara) è stato presentato dalla perita Denise Albani durante l'incidente probatorio andato in scena giovedì al Tribunale di Pavia, con Andrea Sempio formalmente indagato per concorso in omicidio. Quel report, mai messo a referto, era stato realizzato a Genova da Simonetta Verdiani, assistente del genetista Francesco De Stefano, perito del processo d'appello contro Stasi. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Garlasco, la carta gela i giudici: "Stasi non sarebbe mai stato condannato"

Leggi anche: Garlasco, spunta un documento inedito del 2014 mai messo agli atti: «Dna comparabile, Stasi non sarebbe mai stato condannato»

Leggi anche: Garlasco, la nuova verità a Le Iene: «In tanti collocano la stessa persona in via Pascoli, ecco chi sarebbe». Alberto Stasi e Andrea Sempio, cosa è stato rivelato

Garlasco è un assist per la riforma Nordio - Dalle manette facili di Mani Pulite alla guerra delle toghe di oggi: nomi, episodi, retroscena e un caso simbolo – Garlasco – che mostra perché la giustizia italiana non può più restare così com’è. panorama.it

DELITTO DI GARLASCO : CACCIA AL COLPEVOLE CON UN CONDANNATO IN GALERA

