Dopo l'udienza dell’incidente probatorio, Garlasco ha assistito a un momento inaspettatamente sereno: Andrea Sempio, coinvolto nel caso Poggi, ha condiviso una cena con il suo team in un’atmosfera di risate e tranquillità, lontana dai riflettori giudiziari. Un’immagine di normalità che sorprende in un contesto così complesso.

© Liberoquotidiano.it - Garlasco, il video della cena con Sempio dopo l'udienza: risate

Dopo l'udienza conclusiva dell'incidente probatorio del 18 dicembre, Andrea Sempio, indagato per l'omicidio in concorso di Chiara Poggi, ha cenato in clima sereno e positivo con il suo team difensivo. Presenti l'avvocato Liborio Cataliotti (che ha condiviso una storia su Instagram), l'avvocata e amica Angela Taccia, e i genetisti consulenti Palmegiani e Baldi.Sempio, sorridendo, ha commentato: "Sono la causa di tutto", riferendosi al motivo della cena. Cataliotti ha replicato: "La causa incolpevole", sottolineando l'innocenza del cliente. Clicca qui per guardare il video della cena di Andrea Sempio con i suoi legali La difesa ha espresso grande soddisfazione per l'esito dell'udienza. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Leggi anche: Garlasco, l’udienza in diretta: oggi in aula l’incidente probatorio e i risultati della perizia sul DNA di Sempio

Leggi anche: “Sono la causa di tutto”. Garlasco, quelle parole di Andrea Sempio dopo l’udienza per l’incidente probatorio

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Garlasco, il diario degli ultimi giorni di vita di Chiara Poggi: le chiamate di Sempio, l'ultima cena con Stasi; Garlasco, Andrea Sempio sorridente a cena con gli avvocati dopo l'udienza per l'incidente probatorio; Garlasco, Andrea Sempio: «Ricostruzioni fantasiose, non ho paura delle indagini. Stanno cercando di costruire 'il mostro'» VIDEO; Garlasco in Tv, dal DNA di Sempio all'Estathè di Stasi. Le nuove indagini dei Poggi: Oggetti conservati come reliquie.

Caso Garlasco, cosa succede ora: gli esiti dell'incidente probatorio su Sempio e il Dna - Si riparte proprio dagli esiti delle analisi scientifiche che la giudice Daniela Garlaschelli, davanti alla quale si ieri si è ... msn.com

Garlasco, l'avvocata di Sempio: "Soddisfatti, ma...". VIDEO - «Credetemi che vorrei poter dire di più: si farebbe molta chiarezza sulla posizione del mio assistito». affaritaliani.it