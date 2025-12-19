Garlasco il video della cena con Sempio dopo l' udienza | risate
Dopo l'udienza dell’incidente probatorio, Garlasco ha assistito a un momento inaspettatamente sereno: Andrea Sempio, coinvolto nel caso Poggi, ha condiviso una cena con il suo team in un’atmosfera di risate e tranquillità, lontana dai riflettori giudiziari. Un’immagine di normalità che sorprende in un contesto così complesso.
Dopo l'udienza conclusiva dell'incidente probatorio del 18 dicembre, Andrea Sempio, indagato per l'omicidio in concorso di Chiara Poggi, ha cenato in clima sereno e positivo con il suo team difensivo. Presenti l'avvocato Liborio Cataliotti (che ha condiviso una storia su Instagram), l'avvocata e amica Angela Taccia, e i genetisti consulenti Palmegiani e Baldi.Sempio, sorridendo, ha commentato: "Sono la causa di tutto", riferendosi al motivo della cena. Cataliotti ha replicato: "La causa incolpevole", sottolineando l'innocenza del cliente. Clicca qui per guardare il video della cena di Andrea Sempio con i suoi legali La difesa ha espresso grande soddisfazione per l'esito dell'udienza. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
