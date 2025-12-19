Garlasco il padre di Andrea Sempio | Per noi non è Natale Stiamo in piedi per la cattiveria la rabbia Mio figlio non c?entra niente

Zazoom 19 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

«Noi sappiamo che la verità è la nostra, è solo la nostra. E ci sentiamo chiusi in un barattolo». Giuseppe Sempio ? padre di Andrea Sempio,. 🔗 Leggi su Leggo.it

garlasco il padre di andrea sempio per noi non 232 natale stiamo in piedi per la cattiveria la rabbia mio figlio non centra niente

© Leggo.it - Garlasco, il padre di Andrea Sempio: «Per noi non è Natale. Stiamo in piedi per la cattiveria, la rabbia. Mio figlio non c?entra niente»

Leggi anche: Caso Garlasco: papà Sempio, 'mio figlio non c'entra niente, è una vigliaccheria'

Leggi anche: Delitto di Garlasco, il Tg1 rivela il contenuto del “pizzino” scritto dal padre di Sempio: “Sembra proprio mio figlio Andrea”

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Garlasco, Andrea Sempio all'uscita dalla riunione della difesa su impronta palmare e DNA; Conclusa l'udienza dell'incidente probatorio sul caso Garlasco | Il legale dei Poggi: «Stasi colpevole, così si rovina la vita agli innocenti». Legale Sempio: «Accolte nostre obiezioni»; Garlasco, parla Andrea Sempio: Mi sono tolto un peso, ma temo vogliano creare un mostro; Garlasco, le intercettazioni tra Alberto Stasi e il padre Nicola pochi giorni dopo l'omicidio di Chiara Poggi.

garlasco padre andrea sempioGarlasco, il padre di Andrea Sempio: «Per noi non è Natale. Stiamo i piedi per la cattiveria, la rabbia. Mio figlio non c’entra niente» - «Noi sappiamo che la verità è la nostra, è solo la nostra. leggo.it

garlasco padre andrea sempioMEDIASET – RETEQUATTRO * “QUARTO GRADO” – 19/12: «CASO GARLASCO, IL PADRE DI SEMPIO: ‘MIO FIGLIO NON C’ENTRA, VOGLIAMO DIFENDERCI PIÙ DI PRIMA’» (VEDI-SEGUI ... - Nel corso della puntata di “Quarto Grado” condotta da Gianluigi Nuzzi con Alessandra Viero – in onda questa sera, venerdì 19 dicembre, su Retequattro – verrà trasmessa un’intervista realizzata da Mart ... agenziagiornalisticaopinione.it

garlasco padre andrea sempioCaso Garlasco: papà Sempio, 'mio figlio non c’entra niente, è una vigliaccheria' - È una vigliaccheria che si ripresenta di nuovo e che va avanti. lanuovasardegna.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.