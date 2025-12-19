Garlasco il padre di Andrea Sempio | Per noi non è Natale Stiamo in piedi per la cattiveria la rabbia Mio figlio non c?entra niente
«Noi sappiamo che la verità è la nostra, è solo la nostra. E ci sentiamo chiusi in un barattolo». Giuseppe Sempio ? padre di Andrea Sempio,. 🔗 Leggi su Leggo.it
Giulio chiede verità e giustizia per il padre morto sul lavoro. La sua lettera non finirà in nessuna trasmissione di cronaca sociale perché, su ordine della presidente Meloni, hanno spazio solo per il delitto di Garlasco. Il commento di Beppe Giulietti, coordinatore - facebook.com facebook
#Garlasco Et voilà. Il riscontro possibile di tracce di padre, madre, fratello, cugine e del fidanzato sulle “reliquie” di Chiara farebbe cadere la singolare anomalia dell’unico aplotipo di Sempio rinvenuto sotto le unghie della vittima, considerando che — come rife x.com
