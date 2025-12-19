«Noi sappiamo che la verità è la nostra, è solo la nostra. E ci sentiamo chiusi in un barattolo». Giuseppe Sempio ? padre di Andrea Sempio,. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - Garlasco, il padre di Andrea Sempio: «Per noi non è Natale. Stiamo in piedi per la cattiveria, la rabbia. Mio figlio non c?entra niente»

Leggi anche: Caso Garlasco: papà Sempio, 'mio figlio non c'entra niente, è una vigliaccheria'

Leggi anche: Delitto di Garlasco, il Tg1 rivela il contenuto del “pizzino” scritto dal padre di Sempio: “Sembra proprio mio figlio Andrea”

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Garlasco, Andrea Sempio all'uscita dalla riunione della difesa su impronta palmare e DNA; Conclusa l'udienza dell'incidente probatorio sul caso Garlasco | Il legale dei Poggi: «Stasi colpevole, così si rovina la vita agli innocenti». Legale Sempio: «Accolte nostre obiezioni»; Garlasco, parla Andrea Sempio: Mi sono tolto un peso, ma temo vogliano creare un mostro; Garlasco, le intercettazioni tra Alberto Stasi e il padre Nicola pochi giorni dopo l'omicidio di Chiara Poggi.

Garlasco, il padre di Andrea Sempio: «Per noi non è Natale. Stiamo i piedi per la cattiveria, la rabbia. Mio figlio non c’entra niente» - «Noi sappiamo che la verità è la nostra, è solo la nostra. leggo.it