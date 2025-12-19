Garlasco il mistero del verbale dimenticato del 2014 che poteva escludere Stasi Il passaggio anomalo di carte sull’esperto dei Poggi | cosa è successo in aula

C’è un documento che riemerge dopo undici anni e che oggi pesa più di molte perizie: un verbale di operazioni scritto a penna l’11 settembre 2014, mai depositato, rimasto ai margini del processo. In quelle righe l’allora perito nominato dalla Corte d’Assise d’Appello bis, Francesco De Stefano, indicava quale segnale dovesse essere «preso in considerazione per l’analisi statistica dei dati» relativi al Dna rinvenuto sulle unghie di Chiara Poggi. Una procedura che non venne eseguita e che solo ora viene formalmente acquisita. È questo uno dei passaggi più delicati dell’ udienza di chiusura dell’incidente probatorio sul delitto di Garlasco, tenutasi giovedì 18 dicembre al tribunale di Pavia. 🔗 Leggi su Open.online

