Dopo l'udienza dell'incidente probatorio di Pavia, il legale e i consulenti della difesa di Andrea Sempio hanno cenato assieme. Presente anche l'accusato dell'omicidio di Chiara Poggi. Il morale appare alto: il pool difensivo ritiene che la relazione sul Dna isolato sulle unghie della vittima sia a favore del proprio assistito. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Garlasco, cena tra Sempio e il pool difensivo: morale alto e sorrisi

