«Sono molto contento che sia arrivata questa giornata. Questa cosa del dna è andata molto per le lunghe negli anni, meno male che finalmente l’abbiamo risolta». Così Andrea Sempio a Quarto Grado, nella puntata in onda questa sera su Retequattro, tornando a parlare dell’ incidente probatorio sul delitto di Garlasco. Sempio ha spiegato la sua lettura della parte genetica: «Quando una traccia resta in seguito a un’ aggressione è normalmente più netta, più precisa. Già questo non mi convince. Mi dava più l’idea di qualcosa di involontario, magari contaminato ». Alla domanda sul perché non fosse presente in aula a Pavia per l’ultimo atto dell’incidente probatorio, a differenza di Alberto Stasi, Sempio ha chiarito che la sua presenza non era prevista: «Avrei dovuto chiedere un permesso al Gip, ma non dovevo intervenire. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Garlasco, Andrea Sempio a Quarto Grado: “Sul dna si è fatta chiarezza, non mi convinceva”

Leggi anche: Garlasco, l’avvocato Taccia a Quarto Grado: il dna compatibile e la difesa di Sempio

Leggi anche: Garlasco, Andrea Sempio scrive in diretta a “Quarto Grado” e spiazza tutti

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Garlasco, parla Andrea Sempio: Mi sono tolto un peso, ma temo vogliano creare un mostro; Garlasco, Andrea Sempio: «Proveranno a farmi passare per un mostro»; Garlasco, Sempio: “Tenteranno di creare un mostro”, lo sfogo a Quarto Grado su Dna e foto fuori casa dei Poggi; Delitto di Garlasco: la storia di Chiara Poggi e le nuove indagini.

Garlasco in TV, la rivelazione del consulente di Stasi dopo l’udienza (e Sempio festeggia) - Il biologo genetista Ugo Ricci ha discusso i risultati delle analisi dell’incidente probatorio: stasera gli ultimi aggiornamenti a Quarto Grado su Rete 4 ... libero.it