Garlasco Andrea Sempio a Quarto Grado | Sul dna si è fatta chiarezza non mi convinceva
«Sono molto contento che sia arrivata questa giornata. Questa cosa del dna è andata molto per le lunghe negli anni, meno male che finalmente l’abbiamo risolta». Così Andrea Sempio a Quarto Grado, nella puntata in onda questa sera su Retequattro, tornando a parlare dell’ incidente probatorio sul delitto di Garlasco. Sempio ha spiegato la sua lettura della parte genetica: «Quando una traccia resta in seguito a un’ aggressione è normalmente più netta, più precisa. Già questo non mi convince. Mi dava più l’idea di qualcosa di involontario, magari contaminato ». Alla domanda sul perché non fosse presente in aula a Pavia per l’ultimo atto dell’incidente probatorio, a differenza di Alberto Stasi, Sempio ha chiarito che la sua presenza non era prevista: «Avrei dovuto chiedere un permesso al Gip, ma non dovevo intervenire. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
