Garlasco Andrea Sempio a cena con i suoi avvocati | il video su Instagram dopo l’udienza sul Dna

Andrea Sempio, coinvolto nel caso dell’omicidio di Chiara Poggi, è stato immortalato in un video pubblicato su Instagram, mentre si trova a cena con i suoi avvocati. L’immagine, condivisa dopo l’udienza dedicata all’esame del DNA, mostra il sospettato in un momento di confronto e speranza, nel contesto di una vicenda giudiziaria che ha tenuto l’Italia con il fiato sospeso.

© Lapresse.it - Garlasco, Andrea Sempio a cena con i suoi avvocati: il video su Instagram dopo l’udienza sul Dna (LaPresse) Andrea Sempio, indagato per l’omicidio di Chiara Poggi avvenuto nel 2007, appare in un video girato all’interno di un ristorante insieme ai quattro avvocati del suo pool difensivo. Le immagini sono state pubblicate in una Storia su Instagram da Liborio Cataliotti, uno dei legali che lo assistono. Nel filmato Cataliotti presenta i colleghi seduti attorno al tavolo di una steakhouse – Palmegiani, Baldi e Taccia – soffermandosi poi sulla presenza dello stesso Sempio, che interviene con una battuta. Il video si chiude con un commento dell’avvocato e con una didascalia che richiama il rapporto di stima e amicizia all’interno del gruppo. 🔗 Leggi su Lapresse.it Leggi anche: Andrea Sempio e i 14 «punti di contatto» con Chiara Poggi, il Dna e gli oggetti nella villetta a Garlasco: cosa vogliono dimostrare i suoi avvocati Leggi anche: Garlasco, il video della cena con Sempio dopo l'udienza: risate La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Garlasco, Andrea Sempio sorridente a cena con gli avvocati dopo l'udienza per l'incidente probatorio; Garlasco, il diario degli ultimi giorni di vita di Chiara Poggi: le chiamate di Sempio, l'ultima cena con Stasi; Perché capire quando Alberto Stasi ha bevuto l'Estathé potrebbe far chiudere le indagini su Andrea Sempio; Garlasco, Andrea Sempio: «Ricostruzioni fantasiose, non ho paura delle indagini. Stanno cercando di costruire 'il mostro'» VIDEO. Garlasco, Andrea Sempio sorridente a cena con i suoi avvocati. Il video postato su Instagram: «Eccomi, sono la causa di tutto» - Andrea Sempio ieri non era in aula durante l'incidente probatorio sul caso Garlasco, a differenza di Alberto Stasi che, invece, si ... msn.com

