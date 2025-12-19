Durante l’udienza conclusiva a Pavia, spunta un foglio di lavoro del 2014, riaccendendo i dubbi sull’analisi del DNA nell’inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi. La presenza di Alberto Stasi, condannato in via definitiva, nel procedimento che coinvolge ora Andrea Sempio, apre nuovi interrogativi sul passato e sulle evidenze raccolte 11 anni fa, aggiungendo un ulteriore capitolo a una vicenda ancora avvolta nel mistero.

© Ilgiorno.it - Garlasco, all’incidente probatorio spunta un foglio di lavoro del 2014: giallo sul Dna analizzato 11 anni fa

Pavia – Una sorpresa e mezza. Nell’udienza conclusiva, che si è tenuta ieri in Tribunale a Pavia davanti alla Gip Daniela Garlaschelli, dell’ incidente probatorio nella nuova inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco il 13 agosto 2007, la prima sorpresa è stata la presenza di Alberto Stasi, già condannato in via definitiva per lo stesso reato ma ammesso a partecipare al nuovo procedimento che vede indagato Andrea Sempio. Una presenza che ha catalizzato l’attenzione più dei contenuti dell’udienza, molto tecnica. Alberto Stasi, il sorriso nell’assedio delle telecamere: “Non posso parlare”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

