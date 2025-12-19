Garlasco a Ore 14 la bomba dell' avvocato Bocellari | Chi c' era a casa Poggi

A Garlasco, alle 14, spazio alle novità nell'inchiesta sulla morte di Chiara Poggi. La trasmissione

Ore 14, la trasmissione, condotta da Milo Infante, ha dedicato ampio spazio all'udienza conclusiva dell'incidente probatorio sul DNA trovato sotto le unghie di Chiara Poggi, uccisa nel 2007. Alberto Stasi, condannato in via definitiva ma sempre proclamatosi innocente, si è presentato a Pavia con un aspetto insolitamente sorridente, disteso e fiducioso, come notato dal conduttore. Al contrario, l'attuale indagato Andrea Sempio non era presente.In studio gli avvocati di Stasi, Giada Bocellari e Antonio De Rensis, hanno difeso la sua presenza in aula, criticando la richiesta della difesa di Marco Poggi (fratello della vittima) di farlo uscire e lodando la gestione del giudice Garlaschelli. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

