Galleria Atina | Il 12 gennaio non è un traguardo ma l' ultima chiamata

Il 12 gennaio segna più di una data: è l’ultima chiamata per i cittadini della Valcomino, del Sorano e del Cassinate. La loro pazienza si sta esaurendo, e l’esasperazione cresce di fronte a problemi irrisolti e promesse non mantenute. Una situazione che richiede attenzione immediata, prima che il disagio diventi insostenibile.

La pazienza dei cittadini della Valcomino, del Sorano e del Cassinate si è trasformata in esasperazione. Mentre si avvicina la scadenza del 12 gennaio 2026 – data indicata da Anas per la riapertura parziale della Galleria di Atina – il clima resta teso. Mario Borza, consigliere comunale di.

