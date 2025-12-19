Furto di pluviali in rame ad Acireale | arrestato un 42enne di Aci Catena

Un uomo di 42 anni di Aci Catena è stato arrestato ad Acireale mentre trasportava in auto pluviali in rame appena rubati. Bloccato dalla Polizia di Stato, l’individuo tentava di allontanarsi con il bottino, frutto di un furto nelle abitazioni della zona. L’intervento tempestivo ha evitato ulteriori danni, sottolineando l’efficienza delle forze dell’ordine nella tutela del territorio.

Bloccato con l'auto carica di rame appena rubato. È stato fermato dalla Polizia di Stato mentre si aggirava con l' automobile carica di pluviali in rame sottratti poco prima da alcune abitazioni di Acireale. Protagonista della vicenda un 42enne originario di Aci Catena, già noto alle forze dell'ordine, arrestato in flagranza di reato per furto aggravato. Controlli intensificati per le festività. L'arresto è avvenuto nell'ambito dei servizi di controllo del territorio rafforzati in vista delle festività natalizie, predisposti dal Commissariato di Pubblica Sicurezza di Acireale.

