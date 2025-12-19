Furto allo store Ottimax di Gradisca d' Isonzo denunciato 60enne
Denunciato in stato di libertà un uomo di sessant'anni per furto. I fatti sono avvenuti lo scorso 12 dicembre, a seguito di una segnalazione di furto pervenuta al 112. I carabinieri di Gradisca d’Isonzo sono intervenuti presso lo store “Ottimax”, situato nel centro cittadino.Secondo quanto. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
Tenta di rubare da Ottimax, 60enne colto sul fatto e denunciato; Merce nascosta sotto i vestiti: furto sventato all’Ottimax.
