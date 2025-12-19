Furto all’ex Centro di Accoglienza Casa Serpico | proscioglimento definitivo per i fratelli Volzone

Dopo un lungo iter giudiziario, i fratelli Danilo e Gennaro Volzone sono stati definitivamente prosciolti dall’accusa di furto all’ex Centro di Accoglienza Casa Serpico. La vicenda, che aveva coinvolto i due in un procedimento complesso e articolato, si è conclusa con un verdetto di assoluzione, segnando la fine di un’odissea legale durata anni e portando chiarezza sulla loro posizione.

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.