Furto all’ex Centro di Accoglienza Casa Serpico | proscioglimento definitivo per i fratelli Volzone
Dopo un lungo iter giudiziario, i fratelli Danilo e Gennaro Volzone sono stati definitivamente prosciolti dall’accusa di furto all’ex Centro di Accoglienza Casa Serpico. La vicenda, che aveva coinvolto i due in un procedimento complesso e articolato, si è conclusa con un verdetto di assoluzione, segnando la fine di un’odissea legale durata anni e portando chiarezza sulla loro posizione.
La vicenda giudiziaria che ha coinvolto Danilo e Gennaro Volzone si è conclusa con un proscioglimento definitivo, sancendo la fine di un lungo iter legale che ha attraversato più gradi di giudizio e numerosi rinvii. La Corte di Cassazione, con la sua recente decisione, ha annullato le condanne. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Leggi anche: Casa d'accoglienza "Fratelli Tutti", Calafiore risponde alle critiche di Musolino: "Cerca solo visibilità"
Leggi anche: "I poveri non sono numeri né cavie", bufera per la gestione della casa di accoglienza "Fratelli tutti"
Vetro dell’auto rotto e furto di oggetti personali nel parcheggio del centro commerciale - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.