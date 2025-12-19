Furti in abitazione | carabinieri impegnati nella Bassa Bergamasca | 200 persone e 135 veicoli controllati

Nella serata di giovedì 18 dicembre, i carabinieri della Bassa Bergamasca hanno condotto un’importante operazione di controllo, coinvolgendo circa 200 persone e 135 veicoli. Dalla 17 fino a mezzanotte, nelle ore più a rischio per furti in abitazione e reati predatori, le forze dell’ordine hanno rafforzato la presenza sul territorio di Treviglio e zone limitrofe, garantendo maggiore sicurezza ai cittadini.

Treviglio. Per nove ore, dalla 17 a mezzanotte di giovedì 18 dicembre, nella fascia oraria sensibile per i furti in abitazione e reati predatori in genere, i carabinieri delle 13 Stazioni e della Tenenza di Zingonia, tutte facenti capo alla Compagnia di Treviglio, hanno attuato un articolato servizio coordinato di controllo del territorio. I comuni maggiormente battuti sono stati quelli di Treviglio, Caravaggio, Martinengo, Calcio, Urgnano, Fara Gera d'Adda, Verdello, Verdellino, Ciserano, Boltiere, Osio Sotto, Dalmine, Brembate, Capriate San Gervasio, con l'interessamento delle principali arterie stradali.

