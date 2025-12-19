Furti all’IIS Agnoletti Fondazione CR Firenze riacquista e dona i computer agli studenti

La Fondazione CR Firenze ha riacquistato e donato i computer sottratti all’IIS Agnoletti di Sesto Fiorentino, dimostrando il suo impegno a sostenere l’educazione e il diritto allo studio. Un gesto concreto che restituisce strumenti essenziali agli studenti, rafforzando il valore della solidarietà e della comunità. Un segnale di speranza e di vicinanza alle scuole e ai giovani in un momento di difficoltà.

Sono stati riacquistati e donati da Fondazione CR Firenze i computer rubati all’IIS Agnoletti di Sesto Fiorentino. A consegnare i laptop è stata, questa mattina, la vice presidente Maria Oliva Scaramuzzi alla presenza del dirigente Renato Giroldini e di alcuni studenti. Si tratta di 35 laptop che. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it Leggi anche: Furti all’Istituto Agnoletti, Fondazione CR Firenze dona computer agli studenti Leggi anche: Fondazione CR Firenze mette a disposizione voucher per le imprese toscane La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Dopo i furti, Fondazione Cr Firenze acquista e dona pc all'IIS Agnoletti - Sono stati riacquistati e donati da Fondazione CR Firenze i computer rubati all’IIS Agnoletti di Sesto Fiorentino. msn.com

Vandalismi, furti, e monopattini (+250% dal 2020) hanno affossato l’auto condivisa. Dal 2026 le Enjoy si potranno ritirare soltanto nelle stazioni fisse. E Zity lascia Milano - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.