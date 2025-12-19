Fuoco di Sant' Antonio il segnale che ti condanna

Il fuoco di Sant’Antonio, o herpes zoster, è una condizione virale che si manifesta con dolore e lesioni cutanee, colpendo chiunque abbia avuto la varicella. Questa infezione può essere debilitante e richiede attenzione tempestiva per alleviarne i sintomi e prevenire complicazioni. Conoscere i fattori di rischio e i segnali d’allerta è fondamentale per affrontare al meglio questa malattia.

Il fuoco di Sant'Antonio, noto in medicina come herpes zoster, è una malattia virale che può colpire chiunque abbia avuto la varicella. Dopo anni di inattività, il virus rimane "nascosto" nei nervi e può riattivarsi, causando dolore e un'eruzione cutanea caratteristica. Colpisce principalmente gli adulti e gli anziani, soprattutto chi ha un sistema immunitario più debole a causa dell'età, di malattie croniche o di terapie che ne riducono le difese. I primi segnali possono comparire giorni prima dell'eruzione: bruciore, formicolio o prurito in una zona del corpo, di solito su un lato soltanto, anticipano la comparsa di vescicole dolorose e arrossate che seguono il decorso dei nervi.

