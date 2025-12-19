Fullkrug | è fatta Milan e West Ham allo scambio di documenti | ecco tutti i dettagli
Calciomercato Milan, secondo 'La Gazzetta dello Sport' sarebbe di fatto tutto fatto tra i rossoneri e il West Ham per Fullkrug. Ecco i dettagli. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Leggi anche: Dalla Germania: “Milan, offerta ufficiale al West Ham per Füllkrug”. Tutti i dettagli
Leggi anche: Milan, offerta ufficiale per Füllkrug. Ma in Germania dicono: “Ecco cosa chiede il West Ham”
Calciomercato Milan torna di moda Fullkrug | ecco chi è la punta per rinforzare l’attacco; Calciomercato Milan accelerata per Fullkrug Moretto | L’obiettivo di Tare è questo…; Milan su Füllkrug ma quanti dubbi sul tedesco Ecco perché non è il preferito dei rossoneri; Milan l’attaccante sarà Füllkrug | non è il 9 dei sogni ma l’unica scelta possibile perché ….
Milan, è quasi fatta per Fullkrug dal West Ham: cifre, dettagli dell'operazione e quando debutterà in Serie A - L'attaccante tedesco ha aperto al Milan e il West Ham starebbe valutando la proposta del club rossonero. eurosport.it
Milan, è fatta per Fullkrug: fissate le visite mediche - Il club rossonero ha chiuso nelle ultime ore la trattativa per l'attaccante del West Ham. fantacalcio.it
Milan alla ricerca di un attaccante per Allegri: spunta l’occasione Fullkrug - Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". corrieredellosport.it
Contro il Napoli con Nkunku dal 1’ minuto al posto di Leao. Torna Fofana, ma partirà dalla panchina. Allegri: “Serve essere pronti, non è il campionato. Dobbiamo giocare diversamente” Fatta per Fullkrug dal West Ham. Arriverà prima di Capodanno - facebook.com facebook
#Milan, come in Coppa Italia, attacco inesistente. Così #Fullkrug non basta. I rossoneri in Supercoppa hanno fatto un solo vero tiro nello specchio. #Nkunku e #Pulisic deludenti, così il tedesco non può bastare. x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.