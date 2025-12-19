Tether torna sotto osservazione per il nodo della governance, dopo che il Financial Times ha ricostruito un’operazione interna al gruppo che coinvolge la vendita del business di mining di bitcoin Peak Mining, controllato dalla tedesca Northern Data, di cui Tether è azionista di maggioranza. La società aveva annunciato a novembre la cessione dell’asset per un valore fino a 200 milioni di dollari, ma i documenti depositati negli Stati Uniti hanno poi indicato come acquirenti tre società — Highland Group Mining Inc, Appalachian Energy LLC e 2750418 Alberta ULC — finora sconosciute al mercato. La ricostruzione del quotidiano arriva dopo che a fine novembre S&P Global Ratings ha declassato la stablecoin a 5, il livello più basso della scala di valutazione, citando un aumento dell’esposizione ad asset rischiosi, ridotta trasparenza e criticità sul quadro regolamentare. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Ft: Controllata di Tether vende il mining a società dei suoi vertici

Leggi anche: Tether e il sogno Juventus: non di sole cripto vogliono vivere i giganti del mining

Leggi anche: Cripto resa semplice: l’app mobile DL Mining semplifica il cloud mining di BTC, XRP e DOGE

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Tether sotto accusa in Svezia: indagine per frode fiscale su una miniera di Bitcoin - Devasini e Ardoino comprano l'attività di estrazione di bitcoin di Northern Data, società del loro gruppo. ilfattoquotidiano.it