Frosinone vs Spezia diciassettesima giornata Serie B 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Frosinone e Spezia si affrontano nella diciassettesima giornata di Serie B 2025/2026, un match cruciale per le ambizioni di entrambe le squadre. I ciociari puntano al titolo di campioni d’inverno, mentre i liguri cercano di risollevarsi in classifica. Ecco le probabili formazioni e tutte le informazioni su dove seguire questa sfida decisiva.

Gara valida per la diciassettesima giornata del campionato italiano di Serie B 20252026. I ciociari vanno a caccia del titolo di campioni d’inverno, mentre i liguri devono rimediare ad una classifica che si è fatta precaria. Frosinone vs Spezia si giocherà sabato 20 dicembre 2025 alle ore 15 presso lo stadio Stirpe. FROSINONE VS SPEZIA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I ciociari sono reduci da quattro vittorie consecutive che hanno dato loro il primato in classifica. La squadra di Alvini, però, non si vuole fermare, e va a caccia del quinto successo che per laurearsi campioni d’inverno. I liguri sono chiamati ad una reazione e al colpo grosso: per la squadra di Donadoni la classifica è deficitaria e per smuovere la situazione servirà vincere anche partite che sulla carta sembrano imposssibili. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

