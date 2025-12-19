Frosinone-Spezia le probabili formazioni

Frosinone e Spezia si preparano a sfidarsi in una gara carica di aspettative e emozioni. Il club ciociaro, sorprendente in questa stagione, alimenta il sogno di una tifoseria appassionata e fiduciosa. Entrambe le squadre sono pronte a darsi battaglia, con probabili formazioni che promettono spettacolo e intensità. Un match che si preannuncia decisivo nel percorso di entrambe le compagini verso obiettivi importanti.

Il Frosinone continua a stupire e ad alimentare l'entusiasmo di una tifoseria che, giornata dopo giornata, inizia legittimamente a sognare in grande. I numeri raccontano di una squadra solida e continua, capace di conquistare la vetta solitaria della classifica sotto la guida di Massimiliano.

Frosinone-Spezia, le probabili formazioni - 3): Palmisani; Calvani, Cittadini, Monterisi, Bracaglia; Cichella, Calò, Koutsoupias; Ghedjemis, Raimondo, Kvernadze. today.it

