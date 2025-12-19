Frontini | Sì al rilancio delle terme Inps e i bus gratis ci solleticano Il no agli aiuti sui dehors? Il verde ha la priorità

La sindaca Chiara Frontini presenta un bilancio approvato in tempi record, con un atteggiamento sereno e una visione di dialogo. Tra le priorità emergono il rilancio delle terme Inps e i bus gratuiti, mentre si respinge il sostegno ai dehors, privilegiando il verde pubblico. Un momento di maturità politica che evidenzia la volontà di guardare avanti con progetti concreti e un’attenzione particolare alle esigenze della città.

