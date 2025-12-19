Frontale tra un' auto e un camion | muore una donna
Ennesima tragedia lungo le strade della provincia di Padova. Oggi 19 dicembre alle 16 si è verificato un incidente mortale lungo la strada statale 53 all'altezza del chilometro 16 nel comune di Carmignano di Brenta non distante dai confini con il territorio di Fontaniva. L'impatto è avvenuto. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
