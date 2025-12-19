Fratture traumi e prognosi di 20 giorni | senza tetto picchiato da banda giovani

Un uomo senza fissa dimora è stato brutalmente aggredito da un gruppo di giovani, riportando diverse ferite e fratture. Trasportato in pronto soccorso, i medici hanno diagnosticato traumi cranio-facciali e costali con una prognosi di circa 20 giorni. L’episodio evidenzia ancora una volta la vulnerabilità delle persone in situazione di marginalità e la violenza che può scaturire anche in contesti apparentemente isolati.

