Frattesi Thuram parla Impallomeni | Ecco perché non lo farei 

Il giornalista Stefano Impallomeni analizza l'ipotetico scambio tra Frattesi e Thuram, spiegando le motivazioni che lo portano a non considerarlo una scelta opportuna. Con un punto di vista esperto, Impallomeni sottolinea i fattori che influenzano la sua opinione, offrendo un approfondimento sulle dinamiche di mercato e sulle implicazioni sportive di questa possibile operazione.

Inter News 24 Frattesi Thuram, il giornalista Stefano Impallomeni ha parlato di questo ipotetico scambio, spiegando le ragioni per cui non lo farebbe. Ai microfoni di TMW Radio, il giornalista Stefano Impallomeni ha analizzato la suggestione di mercato riguardante un possibile scambio tra la Juventus e i nerazzurri. Al centro del dibattito ci sono Khéphren Thuram, possente mediano francese in forza ai bianconeri, e Davide Frattesi, dinamico centrocampista della Nazionale italiana noto per i suoi inserimenti. Secondo l’opinione del cronista, l’operazione tra la “Vecchia Signora” e la Beneamata rappresenterebbe un incrocio tecnico affascinante, sebbene difficile da concretizzare negli equilibri tattici della compagine milanese. 🔗 Leggi su Internews24.com

