Frattesi oggi ennesima chance | lui in campo dal 1? è più di un’idea per Chivu

Frattesi potrebbe partire dal primo minuto, rappresentando un'inedita opzione per Chivu. L'Inter si prepara alla sfida con il Bologna nella seconda semifinale di Supercoppa Italiana, con una formazione che promette sorprese e novità rispetto al consueto schieramento. La decisione sul suo ruolo potrebbe essere decisiva per affrontare al meglio l'importante appuntamento.

L’ Inter si prepara ad affrontare il Bologna nella seconda semifinale di Supercoppa Italiana con una formazione che si discosterà notevolmente da quella “canonica”. I nerazzurri, infatti, avranno alcune assenze importanti e Chivu sembra intenzionato a ruotare diversi elementi, offrendo spazio a giocatori che finora hanno avuto meno opportunità in stagione. Secondo quanto riportato da Sky Sport, la squadra vedrà qualche cambiamento in più rispetto alle ultime partite. La necessità di gestire le energie, considerando il calendario fitto di impegni, spinge il tecnico a modificare l’assetto e a testare nuove soluzioni tattiche. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Leggi anche: Frattesi Inter, può essere lui la grande sorpresa per la Champions: l’idea di Chivu

Leggi anche: Inter Cremonese, Frattesi titolare? Il centrocampista scalpita per una maglia. L’idea di Chivu

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Frattesi giocherà Bologna-Inter da titolare: il classe '99 è a un bivio, deve sfruttare l'occasione - Davide Frattesi avrà la sua occasione, l'ennesima della sua avventura all'Inter. tuttomercatoweb.com