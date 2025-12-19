Fratelli d’Italia | Il centrosinistra boccia se stesso sul sindaco Ferrara è bandiera bianca

Zazoom 19 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

«Il centrosinistra boccia il centrosinistra». È il commento secco con cui i consiglieri comunali di Fratelli d’Italia, Carla Di Biase, Giuseppe Giampietro e Roberto Miscia, intervengono nel dibattito interno alla maggioranza dopo le recenti dichiarazioni del segretario cittadino del Partito. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Chietitoday.it - Fratelli d'Italia: "Il centrosinistra boccia se stesso, sul sindaco Ferrara è bandiera bianca"

