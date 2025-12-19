Fratelli d’Italia | Il centrosinistra boccia se stesso sul sindaco Ferrara è bandiera bianca
«Il centrosinistra boccia il centrosinistra». È il commento secco con cui i consiglieri comunali di Fratelli d’Italia, Carla Di Biase, Giuseppe Giampietro e Roberto Miscia, intervengono nel dibattito interno alla maggioranza dopo le recenti dichiarazioni del segretario cittadino del Partito. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Leggi anche: Montemarciano sorride alla coalizione di centrosinistra anche se il partito più votato è Fratelli D'Italia
Leggi anche: Confindustria boccia lil taglio dell’Irpef e il rigore dei conti fine a se stesso
Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.
Visita di Fratelli d'Italia agli uomini ed alle donne della Caserma Smiraglia - facebook.com facebook
Avevamo sollevato l'allarme e ora fanno marcia indietro: è di poco fa la notizia - rilanciata dalle agenzie di stampa - che Fratelli d'Italia ha ritirato la proposta di innalzare in Manovra il tetto del contante a 10mila euro. Non è l'emergenza degli italiani girare con x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.