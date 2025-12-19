Frassineto il degrado di via dell' Infernaccio Il Pd | Serve asfaltatura urgente

Il degrado di via dell’Infernaccio a Frassineto preoccupa residenti e amministrazione. Durante l’ultimo Consiglio comunale, il consigliere Andrea Gallorini ha sollevato il problema, evidenziando l’urgenza di interventi, in particolare l’asfaltatura, per garantire sicurezza e dignità a una delle principali vie di accesso al cimitero. Il Partito Democratico di Arezzo rinnova l’appello alle istituzioni affinché affrontino rapidamente questa criticità.

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.