Frassineto il degrado di via dell' Infernaccio Il Pd | Serve asfaltatura urgente
Il degrado di via dell’Infernaccio a Frassineto preoccupa residenti e amministrazione. Durante l’ultimo Consiglio comunale, il consigliere Andrea Gallorini ha sollevato il problema, evidenziando l’urgenza di interventi, in particolare l’asfaltatura, per garantire sicurezza e dignità a una delle principali vie di accesso al cimitero. Il Partito Democratico di Arezzo rinnova l’appello alle istituzioni affinché affrontino rapidamente questa criticità.
Riceviamo e pubblichiamo dal Partito Democratico di Arezzo.Durante l'ultimo Consiglio comunale, il consigliere Andrea Gallorini ha presentato un'interrogazione sul grave stato di degrado di via dell'Infernaccio, nella frazione di Frassineto, principale via di accesso al cimitero del paese.
