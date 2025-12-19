Franzoni super | terzo nel superG con dedica all’amico scomparso
E venne il giorno di Giovanni Franzoni. Un meraviglioso terzo posto nel superG in Val Gardena nella giornata in cui Odermatt resta a lungo primo e poi viene beffato dal ceco Zabystran sceso con il numero 29 e che ha approfittato di una pista che col passare del tempo è sembrato diventare più veloce. L’azzurro ha dedicato il grande risultato al compagno di squadra Matteo Franzoso, morto a soli 25 anni durante gli allenamenti in Cile. Giovanni appena tagliato il traguardo e resosi conto della grande impresa ha subito alzato gli occhi al cielo per ricordare l’amico scomparso. La squadra azzurra ha dimostrato di attraversare un ottimo omento in vista delle Olimpiadi di Milano Cortina: quinto Innerhoffer, Casse ha chiuso al decimo posto mentre Paris, terzo ieri, è finito diciassettesimo penalizzato dal pettorale basso. 🔗 Leggi su Panorama.it
