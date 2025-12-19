Francia salta l’accordo sulla finanziaria
Il tentativo di trovare un’intesa tra Assemblea Nazionale e Senato sulla finanziaria 2026 in Francia si è arenato, aprendo nuove incertezze per il governo. La manovra, cruciale per il futuro economico del paese, resta in bilico senza un accordo condiviso, lasciando il percorso legislativo ancora più incerto.
Nuovi guai per il governo francese. Il tentativo di mediazione tra Assemblea Nazionale e Senato sul progetto di manovra finanziaria per il 2026 si è concluso senza esito. La commissione, riunita in mattinata con deputati e senatori, ha preso atto dell’impossibilità di raggiungere un compromesso, secondo quanto riferito da fonti parlamentari. Come segnala l’agenzia France presse, il fallimento del confronto impedisce l’approvazione del bilancio dello Stato entro il 31 dicembre. Di conseguenza, il governo guidato dal primo ministro Sébastien Lecornu si prepara a ricorrere a una legge speciale per assicurare il funzionamento delle istituzioni, mentre il bilancio della Previdenza sociale per il 2026, già approvato definitivamente nei giorni scorsi, resta escluso da questo stallo. 🔗 Leggi su Lettera43.it
