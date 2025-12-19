La Francia affronta una difficile impasse sul bilancio, con un debito pubblico che sfiora il 117% del Pil. I tentativi di compromesso falliscono, lasciando il paese in uno stato di stanchezza, fatalismo e una crescente frustrazione. Mentre si prospetta l’adozione di una legge speciale, il rischio di un’ulteriore crisi economica si fa sempre più concreto, richiedendo soluzioni straordinarie e un cambio di passo.

© Ilfattoquotidiano.it - Francia, fallisce il tentativo di compromesso sul Bilancio: verso una legge speciale. Debito pubblico al 117% del Pil

“ Servirebbe un miracolo ”, scriveva stamattina Le Monde. E Libération: “Fatalismo, stanchezza e una punta di rabbia”. Questo in poche parole lo stato d’animo che si respira oggi in Francia. Del resto il miracolo non c’è stato: la Commissione mista parlamentare, composta da sette deputati e sette senatori, riunita stamattina, non ha trovato l’accordo sulla legge di Bilancio per il 2026. Secondo quanto riferito da France Info, sarebbero bastati trenta minuti per affossarlo. Quello di stamattina era l’ultimo tentativo utile per trovare un’intesa prima del voto che era atteso entro la fine dell’anno. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

