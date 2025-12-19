Francesco Totti | tensioni tra i suoi figli e Noemi che Natale lo attende?

Le festività si avvicinano e, tra voci di tensioni tra i figli di Francesco Totti e Noemi, l’atmosfera in casa dell’ex calciatore sembra essere un po’ complessa. Rumors parlano di possibili difficoltà all’orizzonte, alimentando curiosità e aspettative per il Natale imminente. In un periodo di gioia e condivisione, la famiglia Totti si trova al centro di attenzioni e interrogativi.

Secondo alcuni rumors pare che in casa di Francesco Totti ci siano un po' di problemi.ciò in vista, soprattutto del Natale. Sembra che i rapporti tra i suoi figli, in particolare Chanel e Christian, e Noemi Bocchi non siano affatto sereni e quindi adesso sorge il dubbio per Natale. Come faranno a trascorrerlo seduti a tavola insieme? Sempre più incrinato il rapporto tra Totti e i figli: cos'è successo nel weekend delle feste; Francesco Totti e Ilary Blasi, tensione in famiglia in vista del Natale: «I figli snobbano Noemi Bocchi, lui è geloso di Bastian Muller»; Totti-Blasi, Natale ad alta tensione (per 'colpa' di Noemi). E il Pupone mette Bastian nel mirino; Francesco Totti solo a Natale? Continuano le tensioni con i figli.

Francesco Totti, ci sarebbero presunte tensioni con i figli - Stando alle ultime voci di corridoio, ci sarebbero alcune presunte tensioni tra Francesco Totti e i suoi tre figli. novella2000.it

Natale amaro per Francesco Totti: “I figli non si sentirebbero a proprio agio con Noemi Bocchi” - La tensione arriva sotto l'albero di Natale perché i figli non gradirebbero la presenza di Noemi Bocchi ... ultimenotizieflash.com

