Francesco Cicchella in Tante belle cose | Speciale Capodanno all' Auditorium Conciliazione

Il 31 dicembre, l'Auditorium Conciliazione di Roma si anima con l’energia di Francesco Cicchella e il suo spettacolo “Tante belle cose”. In una serata speciale di Capodanno, il comico e intrattenitore porta sul palco momenti divertenti e coinvolgenti, regalando al pubblico un brindisi teatrale all'arrivo del nuovo anno. Un appuntamento imperdibile per salutare il 2023 in allegria e spensieratezza.

© Romatoday.it - Francesco Cicchella in “Tante belle cose”: Speciale Capodanno all'Auditorium Conciliazione Francesco Cicchella con il suo spettacolo “Tante belle cose”, in una versione Speciale Capodanno, torna a Roma, il 31 dicembre, con mezzanotte in teatro, all’Auditorium Conciliazione.In un salotto televisivo, Francesco Cicchella, ormai sessantenne, sconvolge il pubblico dichiarando il suo ritiro. 🔗 Leggi su Romatoday.it Leggi anche: Francesco Cicchella a Bari con lo spettacolo 'Tante Belle Cose' Leggi anche: “Tante belle cose”, alla ChorusLife Arena in scena Francesco Cicchella Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. TEATRO CILEA DI NAPOLIFRANCESCO CICCHELLA CHIUDE IN GRANDE LA STAGIONE 2025 CON “TANTE BELLE COSE”; Francesco Cicchella torna in Sicilia; Cicchella sceglie Messina per il gran finale siciliano: comicità, musica e racconto scenico al Vittorio Emanuele; Francesco Cicchella al Cilea: «Tra Geolier e D’Alessio una docuserie su Al Bano». Francesco Cicchella al Cilea, successo per 'Tante belle cose' - Successo a Napoli per la prima dello spettacolo, sold out, "Tante belle cose" di Francesco Cicchella al Teatro Cilea. ansa.it

Francesco Cicchella chiude la stagione al Teatro Cilea di Napoli con ‘Tante belle cose’ - Dopo i successi che hanno segnato l’anno – dal sold out di Peppe Barra agli esordi promettenti della Cilea Academy, da ... internapoli.it

SPETTACOLI - “Tante belle cose", Francesco Cicchella al Teatro Cilea dal 18 dicembre - Dopo i successi che hanno segnato l’anno – dal sold out di Peppe Barra agli esordi promettenti della Cilea Academy, da ... napolimagazine.com

Francesco Cicchella sta per tornare! Tra personaggi irresistibili, musica, improvvisazione e quella comicità tutta sua, “Tante belle cose” è lo show che rende impossibile restare seri anche solo per un minuto. Due date imperdibili, due palchi pronti a esplodere - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.