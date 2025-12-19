Francesca Faccini | la nuova Venere della ministra Santanchè è costata 138 mila euro

Francesca Faccini, 23 anni, diventa il volto del turismo italiano con la campagna “Welcome to Meraviglia”. Dopo aver attirato l’attenzione per la sua immagine, il suo ruolo nel ministero del Turismo ha suscitato discussioni, considerando il costo di 138 mila euro. La sua presenza segna un passaggio tra la Venere virtuale e quella reale, simbolo di un nuovo capitolo per la promozione del patrimonio italiano.

Francesca Faccini, 23 anni, è la nuova Venere del ministero del Turismo. Da ieri è il volto di “Welcome to Meraviglia”, la campagna turistica ministeriale che passa dalla Venere virtuale alla Venere vera. Sarà su Instagram con gli account Venereitalia23 e IG Italia. Per un budget di 138 mila euro. Molto meno della campagna precedente. Il Fatto Quotidiano racconta che non si sa chi l’ha scelta. La ministra Daniela Santanchè risponde: «Penso che la Venere l’abbiano scelta loro», indicando l’agenzia creativa IG Italia di Roma. «Me l’hanno portata al ministero. Io sono stata contenta, mi è piaciuta molto». 🔗 Leggi su Open.online

