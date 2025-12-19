Francesca Albanese genitori e studenti difendono il Mattei | No alla censura sì al pensiero critico
Anche collettivo dell’Istituto Mattei di San Lazzaro e i genitori della scuola hanno preso posizione in difesa della docente coinvolta nelle polemiche per aver fatto partecipare una classe quinta a un webinar con Francesca Albanese, relatrice speciale dell’Onu per i territori palestinesi occupati. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Leggi anche: La lettera dei prof del Mattei sulla lezione di Albanese: “Collega sotto attacco, così è censura”
Leggi anche: Pensiero Critico in Silenzio: a Parma il Silent Book Party degli studenti Steam
Francesca Albanese e gli incontri a scuola, i docenti: Clima intimidatorio e censura; Ispezioni nelle scuole che invitano Albanese, i genitori: “A cosa servono?”; Lezione di Francesca Albanese alle scuole superiori, il preside: “Non ne sapevo nulla”. I genitori: “Dovevano informarci”; Francesca Albanese: ispezioni nelle scuole in cui è stata invitata a parlare con gli studenti.
Francesca Albanese, i genitori degli studenti dell'istituto Mattei di San Lazzaro con la prof che ha promosso il webinar: «Aprite i ragazzi al mondo, ve lo impone la ... - Dopo le lamentele di alcuni genitori, il ministro Valditara ha annunciato un'ispezione. corrieredibologna.corriere.it
Ispezioni nelle scuole che invitano Albanese, i genitori: “A cosa servono?”. “Così nessun dirigente farà più nulla” - Tra chi teme censure e chi si interroga sull'utilità delle ispezioni: le reazioni alle ispezioni ministeriali nelle scuole che ospitano la relatrice ONU ... ilfattoquotidiano.it
Francesca Albanese a scuola, scoppia il caso. Valditara manda gli ispettori: "Verifiche su docenti e dirigenti" - Per il ministro Valditara "non è una caccia alle streghe" ... bolognatoday.it
Lunedì non prendete impegni. Francesca Albanese non ha mai risposto alle ultime polemiche (le ennesime) su di lei e agli ennesimi attacchi di governo e non solo. Ore 19, lunedì prossimo 22 dicembre, solo sul mio canale YouTube e sulla mia pagina Faceb - facebook.com facebook
Schivata la cittadinanza, Firenze punta a un convegno in onore di Francesca Albanese. La deriva ideologica proPal nella politica fiorentina è ancora molto forte x.com
