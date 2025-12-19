Fotografia | l’artista Mario Cresci racconta la sua mostra al Museo Caffi

Il fotografo e artista Mario Cresci presenta la sua mostra “Materia in trasformazione” al Museo Caffi di Bergamo. Domenica 21 dicembre alle 11, l’artista condividerà i dettagli e le ispirazioni dietro le sue opere, offrendo un’occasione unica per immergersi nel suo mondo creativo. Un evento imperdibile per appassionati e curiosi di scoprire il processo artistico e le storie che si celano dietro ogni immagine.

Bergamo. Domenica 21 dicembre alle 11 si terrà al Museo Civico Scienze Naturali Enrico Caffi di Bergamo un incontro speciale, dedicato alla mostra “Materia in trasformazione. L’opera di Piero Cattaneo nelle immagini di Mario Cresci”, visibile fino al 6 gennaio 2026. L’artista Mario Cresci, figura di spicco nel panorama della fotografia italiana, racconterà in prima persona il suo intervento fotografico realizzato nello studio dello scultore Piero Cattaneo, con l’intento di offrire una visione innovativa del rapporto tra materia, opera e identità dello spazio. Insieme a lui interverranno lo storico dell’arte Enrico De Pasquale e la curatrice Marcella Cattaneo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Leggi anche: Al Galata Museo del Mare inaugura la mostra “Inquietudini” dell’artista genovese Jean Leggi anche: Ecosistemi immaginari: dal 20 novembre al 15 febbraio arte e natura si incontrano al Museo Caffi Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Fotografia: l’artista Mario Cresci racconta la sua mostra al Museo Caffi - È previsto per domenica 21 dicembre alle 11 l’evento di incontro con l’artista Mario Cresci, che si aprirà con l’esclusivo happening musicale ad opera del musicista jazz Massimo Milesi. bergamonews.it

Materia in trasformazione - Incontro con il fotografo Mario Cresci - Il grande fotografo Mario Cresci guiderà i visitatori alla scoperta delle sue opere presenti nella mostra Materia in trasformazione. ecodibergamo.it

Il racconto del cantiere del Grande Maxxi di Camporesi e Cresci - Il maestro della fotografia Mario Cresci e la fotografa e I maestri della fotografia e artista Silvia Camporesi racconteranno il cantiere del Grande Maxxi, a Roma, venerdì 28 febbraio alle 18. ansa.it

"Di Fernanda Pivano avevo le chiavi di casa", era solito raccontare con un filo d’ironia, virtù che gli era propria assieme a tante altre. Fotografo, artista e docente per tanti anni in LABA, dove insegnava Fotografia di reportage e Fotografia delle arti performative, - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.