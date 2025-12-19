foto le aree interne nelle foto di biancardi tra storia memoria e futuro

Tempo di lettura: 3 minuti “ Una memoria non solo storica e vetusta ma soprattutto una finestra sul futuro”. Azzurra Immediato, curatrice della mostra di foto di Peppe Biancardi dal titolo “Echi d’Entroterra”, ospitata presso Futuridea nell’area del Musa a contrada Piano Cappelle di Benevento, ha presentato con queste parole la mostra sulle aree interne che consta di circa una ventina di opere. La visione delle stesse, esposte con un percorso guidato dal Responsabile delle Relazioni Istituzionali di Futuridea, Francesco Nardone, con la presenza dello stesso autore Biancardi, è stata occasione per un confronto partecipato sui temi della tutela del paesaggio, dell’agricoltura e sul futuro stesso dei territori rurali e delle aree interne. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

