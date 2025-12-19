FOTO I 100 anni della signora Tina un secolo di amore e memoria
Tempo di lettura: 2 minuti Montemarano celebra un traguardo straordinario: i cento anni della signora Tina, donna dolce, delicata e amorevole, punto di riferimento affettivo per la sua famiglia e simbolo vivente della storia e dei valori della comunità irpina. Circondata dall’affetto dei suoi cari, la signora Tina ha raggiunto il secolo di vita con la discrezione e la forza che l’hanno sempre contraddistinta. Accanto a lei, il marito Ninuccio, compagno di una vita, con cui ha condiviso sacrifici, gioie e un lungo cammino fatto di rispetto, dedizione e amore. A loro, e a tutta la famiglia, sono giunti auguri sinceri e carichi di emozione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
