Tempo di lettura: 2 minuti Montemarano celebra un traguardo straordinario: i cento anni della signora Tina, donna dolce, delicata e amorevole, punto di riferimento affettivo per la sua famiglia e simbolo vivente della storia e dei valori della comunità irpina. Circondata dall’affetto dei suoi cari, la signora Tina ha raggiunto il secolo di vita con la discrezione e la forza che l’hanno sempre contraddistinta. Accanto a lei, il marito Ninuccio, compagno di una vita, con cui ha condiviso sacrifici, gioie e un lungo cammino fatto di rispetto, dedizione e amore. A loro, e a tutta la famiglia, sono giunti auguri sinceri e carichi di emozione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - FOTO/ I 100 anni della signora Tina, un secolo di amore e memoria

Leggi anche: Un secolo di vita tra storia, lavoro e colori: la signora Cesarina festeggiata a San Giovanni Lupatoto per i suoi 100 anni

Leggi anche: Montemesola festeggia i 100 anni di Nonna Carosina: un secolo d’amore, fede e famiglia

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Cento anni per una storica insegnante pisana; Cristiano Ruffin compie 100 anni, festa grande all'Oic; Marsala, rubati gli estintori del parcheggio comunale; 100 candeline per la signora Olga Rossi!.

Compie 100 anni in Medicina interna e della complessità - Festa di compleanno a sorpresa per la signora Natalia Tiberi, paziente ricoverata in Medicina interna e della complessità, che ha compiuto Una allegra festa a sorpresa per la paziente Natalia T ... ilcittadinoonline.it