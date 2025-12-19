Forza Italia tra correnti e futuro incerto | le fibrillazioni azzurre rafforzano il primato di Giorgia Meloni

Il centrodestra italiano vive un momento di tensioni interne, con Forza Italia attraversata da correnti e incertezza sul futuro. Mentre Fratelli d’Italia consolidata il suo ruolo di leader, le fibrillazioni azzurre sembrano rafforzare il primato di Giorgia Meloni, evidenziando un paradosso politico che influisce sugli equilibri del centrodestra.

C’è un paradosso che attraversa il centrodestra italiano e che, nelle ultime settimane, si fa sempre più evidente: mentre Fratelli d’Italia continua a presidiare il proprio primato senza scosse visibili, gli alleati appaiono attraversati da fibrillazioni interne che finiscono, oggettivamente, per rafforzare Giorgia Meloni. Non perché la premier debba intervenire o capitalizzare apertamente, ma perché un sistema di alleanze diviso e indebolito riduce al minimo qualsiasi margine di competizione interna alla coalizione. È in questo quadro che va letto ciò che è accaduto a Palazzo Grazioli, luogo tutt’altro che neutrale per Forza Italia. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

Occhiuto: nessuna nuova corrente in Forza Italia, ma serve una scossa liberale; Berlusconi avverte Tajani: “Inevitabili in Forza Italia volti e programmi nuovi”; Opa di Occhiuto su Forza Italia; Forza Italia ha una corrente, quella di Occhiuto, e da oggi è ufficiale.

