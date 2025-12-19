Forza Italia guarda oltre i confini | possibile asse con Azione in vista delle Politiche
Forza Italia apre a nuove opportunità di collaborazione, puntando oltre i confini tradizionali. Le recenti dichiarazioni di Raffaele Nevi, portavoce del partito, suggeriscono una possibile alleanza con Azione in vista delle prossime elezioni politiche. Un fronte unito che potrebbe ridisegnare gli equilibri politici e offrire nuove prospettive per il futuro del centrodestra italiano.
L’attuale scenario politico italiano si arricchisce di nuove prospettive di alleanza attraverso le recenti dichiarazioni rilasciate da Raffaele Nevi, portavoce di Forza Italia. In un momento di grande dinamismo per i partiti di centro, la formazione fondata da Silvio Berlusconi manifesta una chiara volontà di espansione, puntando a consolidare la propria posizione come perno moderato all’interno della coalizione di governo. Le parole di Nevi, affidate ad Affaritaliani, delineano una strategia basata sull’apertura e sulla razionalizzazione dell’offerta politica, con l’obiettivo di intercettare quegli elettori e quei rappresentanti istituzionali che non si riconoscono nelle ali più estreme del panorama parlamentare. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Leggi anche: L’asse (im)possibile di Sant’Agata: Forza Italia tesse la tela tra maggioranza e opposizione
Leggi anche: Politiche 2027: Pd e Lega su, calo FdI. M5S terza forza. Casting Forza Italia
Forza Italia, Pier Silvio Berlusconi volta pagina: l'idea di partito che guarda oltre Tajani; Forza Italia tra continuità e nuove ambizioni; Occhiuto e la «scossa liberale» a Forza Italia (che guarda ai Berlusconi); Occhiuto, da governatore della Calabria a prossima guida di Forza Italia? Il percorso del leader.
Forza Italia, Pier Silvio Berlusconi volta pagina: l'idea di partito che guarda oltre Tajani - Consueta conferenza stampa di fine anno negli studi Mediaset con deviazioni interessanti fino al versante politico. italiaoggi.it
Occhiuto e la «scossa liberale» a Forza Italia (che guarda ai Berlusconi) - , l’incontro del governatore calabrese che chiede un partito più «aperto» sui diritti, come lo Ius Scholae ... avvenire.it
Il potenziale di Forza Italia si misurerà al Sud. Parla Valbruzzi - Tra l’appello della famiglia Berlusconi ai “volti nuovi” e l’attivismo calibrato di Antonio Tajani e Roberto Occhiuto, anche la ... formiche.net
Segui Forza 4: il podcast di Forza Italia Parliamo di politica, coi suoi protagonisti ai tempi di uno scroll. Le puntate sono su YouTube e Spotify - facebook.com facebook
In Italia non c'è spazio per i violenti. Con Forza Italia e il Governo di centrodestra la legalità torna centrale. x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.