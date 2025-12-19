Forza Italia si trova a un crocevia cruciale: senza una svolta autentica, il simbolo rischia di perdere significato. L’annuncio di Tajani di candidarsi nuovamente alla guida del partito ha acceso le tensioni, aggravando le già complesse dinamiche interne. Tra sfide politiche e tensioni familiari, il futuro di Forza Italia è appeso a un filo, tra aspettative di cambiamento e resistenze al rinnovamento.

© Lettera43.it - Forza Italia a un bivio: o si cambia davvero o via il simbolo

Mal gliene incolse. Dopo che Antonio Tajani ha annunciato di volersi ricandidare alla guida di Forza Italia, i Berlusconi (nel senso di Marina e Pier Silvio ) già provati dalla vicenda Signorini-Corona, non l’hanno presa bene. Il vicepremier nonché titolare della Farnesina si è candidato alla riconferma come se quello azzurro fosse un partito normale. Invece è una proprietà della famiglia di Arcore da rimettere in ordine. E il tempo della gestione notarile è finito. Paolo Barelli e Antonio Tajani (Imagoeconomica). Nei conciliaboli si fa strada il nome di Deborah Bergamini. L’irritazione è netta: il cambio lo vogliono non per sfizio, ma per necessità. 🔗 Leggi su Lettera43.it

Leggi anche: San Siro, Forza Italia si astiene dal voto: il motivo e cosa cambia

Leggi anche: Obesità, una malattia anche per la legge: Italia prima nel mondo ma cosa cambia davvero e a quali cure si può accedere?

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Forza Occhiuto? Il vento nuovo che agita Forza Italia (anche nel Viterbese); Sanità, Forza Italia propone una nuova disciplina dei fondi complementari per rispondere alle criticità del sistema; Forza Italia tra l’usato sicuro di Tajani e il fantasma di Arcore; Rita Dalla Chiesa: «Nostalgia di Forum, potrei tornare in tv. Fabrizio Frizzi mi ha salvata».

Fantapolitica meneghina, il Pd al bivio: arancione bis o centrismo? - Non sono sicuro che il voto sul Meazza sia stato uno spartiacque, così come non sono sicuro che la mossa - affaritaliani.it

MEGLIO DEL KAMAZ! Top 10 Camion Stranieri Che Erano Amati Nell'URSS

Segui Forza 4: il podcast di Forza Italia Parliamo di politica, coi suoi protagonisti ai tempi di uno scroll. Le puntate sono su YouTube e Spotify - facebook.com facebook

In Italia non c'è spazio per i violenti. Con Forza Italia e il Governo di centrodestra la legalità torna centrale. x.com