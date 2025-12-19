Formazioni ufficiali Bologna Inter le scelte di Italiano e di Chivu | la decisione finale sulla ThuLa e su Sommer

Inter News 24 Formazioni ufficiali Bologna Inter, le scelte di Italiano e di Cristian Chivu: la decisione finale su Thuram. I 22 in campo per la sfida di Supercoppa. Tutto pronto a Riyadh per Bologna Inter, semifinale della Supercoppa Italiana 202526 in programma questa sera all’ Al-Awwal Park Stadium. Una sfida di grande prestigio, che mette di fronte due squadre protagoniste della stagione e due allenatori con idee di calcio ben riconoscibili: Vincenzo Italiano, tecnico del Bologna, e Cristian Chivu, alla guida dei nerazzurri. Il match rappresenta un passaggio cruciale per entrambe. L’ Inter arriva all’appuntamento con l’obiettivo di tornare ad alzare un trofeo che manca da aprile 2024, mentre il Bologna vuole confermarsi su un palcoscenico internazionale dopo il percorso di crescita mostrato negli ultimi mesi. 🔗 Leggi su Internews24.com

