Forlimpopoli alla Rocca il presepe vivente curato dai giovani della Comunità cristiana locale

Sabato 20 dicembre, Forlimpopoli si anima con il presepe vivente “Nel deserto aprirò una strada”, curato dai giovani della Comunità cristiana locale. Un evento ricco di tradizione, riflessione e condivisione, ospitato presso la suggestiva Rocca grazie alla collaborazione dell’amministrazione comunale. Un’occasione speciale per riscoprire il senso del Natale attraverso un emozionante percorso tra fede e storia.

Sabato 20 dicembre Forlimpopoli si prepara a vivere un pomeriggio di incontro, tradizione e riflessione con "Nel deserto aprirò una strada", il presepe vivente curato dai giovani della Comunità Cristiana di Forlimpopoli, ospitato, grazie alla disponibilità dell'amministrazione comunale nella.

