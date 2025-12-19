Forlì-Rimini si decide sotto canestro Nel derby serve subito un super Stephens

Il derby tra Forlì e Rimini si gioca sotto canestro, dove le sfide si decidono spesso nei dettagli sotto il ferro. Domenica si attende un super Stephens per fare la differenza, mentre i duelli tra i lunghi delle due squadre saranno ancora una volta protagonisti, come nelle sfide dell’anno passato. Un confronto tutto da vivere, tra intensità e rivalità storica.

Domenica va in onda l'atteso derby Forlì-Rimini. Nelle sfide dell'annata passata, sia in stagione regolare, sia nei playoff, furono decisivi i duelli in area, presidiata dai lunghi. Per esempio, a giocare un ruolo determinante a favore degli uomini di coach Sandro Dell'Agnello sono stati i chili e i centimetri di Gora Camara, centro di 214 centimetri per 115 chili. Nella semifinale il centro senegalese fu un fattore sia in attacco, sia in difesa e a frenarlo furono solamente i falli e qualche ingenuità. Rispetto alla passata stagione il reparto lunghi delle due squadre è cambiato, meno quello riminese, di più quello forlivese.

