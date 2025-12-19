Forbidden Fruit anticipazioni clamorose | Zeynep se ne va per sempre

Nei prossimi episodi di Forbidden Fruit si assisterà a un clamoroso colpo di scena: Zeynep prenderà una decisione molto importante. Le scorse puntate di Forbidden Fruit hanno visto tutta una serie di colpi di scena, con Yildiz che è venuta a sapere chi è suo padre, ossia Mustafa, dopo un confronto alquanto acceso con Asuman. Forbidden Fruit, anticipazioni ([email protected])-lopinionista.it Nel frattempo, Alihan, sempre più provato, per aver capito di aver perso Zeynep in modo definitivo, ha iniziato a meditare di lasciare per sempre la Turchia. Kaya, intanto, è arrivata ad Istanbul ricoprendo il ruolo di amministratore delegato dell’impresa. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

