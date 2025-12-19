E’ una decisione che ha preso direttamente il Comune di Roma per dare ordine e non creare più nessuna ressa, m ci sono delle specifiche Meglio tardi che mai. Sono diversi anni che si parla e si mette nelle varie decisioni dei tanti Consigli Comunali che si sono succeduti bel tempo l’idea di far pagare chi vuole vedere i monumenti romani che sono a portata di mano e che, spesso, provocano resse interminabili in mezzo alla strada. L’esempio fra tutti è Fontana di Trevi, una delle meraviglie di Roma. Non l’unica, ovviamente, ma una delle più belle e quasi semplici da toccare, almeno in altri periodi. 🔗 Leggi su Cityrumors.it

© Cityrumors.it - Fontana di Trevi, ora si pagherà per l’ingresso: ecco come, quanto e quando

Leggi anche: Roma, ecco il ticket d’ingresso per la Fontana di Trevi: chi paga e da quando

Leggi anche: Fontana di Trevi, dal 7 gennaio si pagherà per ammirarla

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Roma, Fontana di Trevi a pagamento: dal 1° febbraio biglietto di 2 euro per turisti - facebook.com facebook

Fontana di Trevi a pagamento Il modello Pantheon funziona x.com